Chính phủ dự kiến lập phương án nới lỏng nghĩa vụ đeo khẩu trang đến cuối tháng 12

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min ngày 7/12 cho biết Chính phủ dự kiến sẽ thảo luận về phương hướng điều chỉnh nghĩa vụ đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý trung ương vào ngày 9/12 tới. Sau đó, Chính phủ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý trong ngày 15/12, họp tư vấn với các chuyên gia để lập phương án điều chỉnh cuối cùng trong cuối tháng này.Ông Lee nhấn mạnh việc nới lỏng nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín cần được quyết định sau khi thảo luận với Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, tương tự khi Chính phủ thảo luận với cơ quan trên khi thực thi các biện pháp phòng dịch chính như giãn cách xã hội.Theo Bộ trưởng Hành chính và an toàn, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp, các yếu tố bất ổn vẫn tồn tại. Số ca nhiễm mới COVID-19 tính đến 0 giờ ngày 7/12 là hơn 74.000 ca, nhiều nhất trong vòng 12 tuần (xét riêng các ngày thứ Tư), số ca mắc nặng nhập viện điều trị duy trì ở mốc 400 ca 19 ngày liên tiếp, thêm 54 ca tử vong. Mùa đông năm nay được dự đoán là đỉnh điểm của đợt tái bùng dịch, nên việc duy trì hệ thống phòng dịch thống nhất trên toàn quốc là quan trọng hơn bất cứ lúc nào hết.Phát biểu này của ông Lee được cho là nhắm vào việc một số chính quyền địa phương như thành phố Daejeon và tỉnh Nam Chungcheong gần đây để ngỏ quyết định dỡ bỏ nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín.Trước đó, thành phố Daejeon đã gửi công văn cho Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, thông báo sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín từ 0 giờ ngày 15/12.Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc Peck Kyong-ran cho biết hiện đang cân nhắc phương án điều chỉnh điều khoản về phạt tiền liên quan đến đeo khẩu trang, nhưng sẽ khuyến nghị người dân tự nguyện đeo khẩu trang. Nếu sớm, thời gian điều chỉnh là vào tháng 1 năm sau, muộn là trong khoảng tháng 3. Nghĩa vụ đeo khẩu trang tại các cơ sở dễ lây nhiễm sẽ vẫn được duy trì nhằm bảo vệ nhóm người có nguy cơ rủi ro nhiễm cao.