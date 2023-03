Đảng đối lập tuyên bố xem xét tổ chức phiên điều trần về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đang công kích lẫn nhau gay gắt về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật tuần trước. Đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích cuộc hội đàm lần này là một sự thông đồng "tiêu diệt quốc gia", tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm phe cầm quyền.Đảng này gọi Tổng thống Yoon Suk-yeol, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Sung-han, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Tae-hyo, Ngoại trưởng Park Jin, nghị sĩ Chung Jin-suk đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân là "5 kẻ phản bội Eulsa (Ất Tỵ) mới".5 kẻ phản bội Eulsa chỉ 5 quan chức dưới thời Hoàng đế Gojong (Cao Tông), người đã ký Hiệp ước Hàn-Nhật lần thứ hai vào năm 1905 (năm Ất Tỵ), đánh dấu việc Nhật Bản giành quyền ngoại giao của Đại Hàn đế quốc, tước ấn triều đình, biến Joseon trở thành một xứ bảo hộ của Nhật Bản.Ngoài ra, đảng đối lập cũng chỉ trích việc Chính phủ đương nhiệm tự rêu rao ca ngợi một hành động ngoại giao nhục nhã đi ngược lại ý dân lần này. Đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ chính thức xem xét việc tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội.Bên cạnh đó, đảng đối lập nhấn mạnh phải làm rõ liệu lãnh đạo Hàn-Nhật có trao đổi về vấn đề chủ quyền đảo Dokdo hay vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến tại hội nghị thượng đỉnh hay không, cũng như việc Seoul có dỡ bỏ quy chế nhập khẩu với thủy sản từ tỉnh Fukushima của Nhật Bản hay không.Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân chỉ trích đích danh Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung "nói nhảm", âm mưu kích động tâm lý ác cảm với Nhật Bản trong dư luận, lấy lợi ích quốc gia và an ninh làm lá chắn.Tuy nhiên, một số ý kiến trong dư luận đang đặt câu hỏi rằng tại sao nạn nhân lại phải mở lòng với "kẻ gây hại", dù không nên ác cảm, nhưng cũng không nên thân Nhật, phủ nhận lịch sử.