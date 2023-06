Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 7/6 đã đánh giá việc Hàn Quốc được 180 nước trên tổng 192 nước thành viên Liên hợp quốc bỏ phiếu ủng hộ trở thành nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là một "thắng lợi về ngoại giao toàn cầu".Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Lee Do-woon cũng nhận định đây là cột mốc hết sức quan trọng trong việc tiến đến thực hiện mục tiêu biến nước nhà trở thành "quốc gia trung tâm toàn cầu" đóng góp vào nền tự do, hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế.Thêm vào đó, việc trở thành nước thành viên không thường trực sẽ tạo điều kiện cho Hàn Quốc có thể tích cực tham gia vào việc ứng phó của Hội đồng bảo an và thực hiện các biện pháp cần thiết đối với mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa của miền Bắc, với tư cách là người trong cuộc về vấn đề bán đảo Hàn Quốc.Vào ngày 6/6 (giờ Mỹ), Hàn Quốc được bầu làm nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc khóa năm 2024-2025. Đây là lần thứ ba Hàn Quốc được chọn vào vị trí nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an, kể từ sau hai lần trước đó là nhiệm kỳ 1996-1997 và 2013-2014.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bao gồm 5 nước thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, và 10 nước không thường trực có nhiệm kỳ hai năm.Nước không thường trực không thể thực hiện quyền phủ quyết như nước thường trực, song có thể tham gia thảo luận và biểu quyết về các vấn đề nổi cộm của Hội đồng bảo an, bao gồm vấn đề Bắc Triều Tiên.