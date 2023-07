Photo : YONHAP News

Công ty giải trí ABO, đơn vị phân phối phim điện ảnh hành động Hàn Quốc "The Outlaws 3" (tạm dịch: Ngoài vòng pháp luật 3) ngày 1/7 cho biết lượng khán giả đến rạp xem phim tính đến 8 giờ sáng cùng ngày đã vượt qua mức 10 triệu người. Khởi chiếu vào ngày 31/5, bộ phim này đã ghi nhận kỷ lục trên chỉ sau 32 công chiếu.Theo đó, "Ngoài vòng pháp luật 3" hay còn có tựa Anh là "The Roundup: No Way Out" (tạm dịch: Vây hãm không lối thoát) đã trở thành phim điện ảnh Hàn Quốc thứ 21 và phim công chiếu tại Hàn Quốc thứ 30 đạt kỷ lục 10 triệu khán giả, tiếp nối sau thành công của phần thứ hai, đạt mốc 10 triệu vào ngày 11/6 năm ngoái.Năm 2022, phần hai của phim "Ngoài vòng pháp luật" đã đạt kỷ lục là bộ phim Hàn Quốc duy nhất vượt mốc 10 triệu khán giả trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 (12.693.000 khán giả). Phần ba của phim là phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên trong thời hậu COVID-19 thu hút được 10 triệu khán giả.Diễn viên chính Ma Dong-seok đã bày tỏ sự biết ơn đến khán giả và gọi thành tích này là "kỳ tích", đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ mang đến cho người xem nội dung thú vị hơn nữa trong phần 4.Theo nguồn tin từ giới điện ảnh vào ngày 2/7, phần tiếp theo của "Ngoài vòng pháp luật" hiện đã đóng máy và đang trong giai đoạn hậu kỳ, dự kiến sẽ khởi chiếu vào năm 2024.