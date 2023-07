Kim ngạch xuất khẩu K-pop nửa đầu năm 2023 đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan hải quan Hàn Quốc ngày 18/7 đã công bố thống kê thương mại xuất nhập khẩu, cho thấy kim ngạch xuất khẩu đĩa nhạc trong 6 tháng đầu năm nay là 132,9 triệu USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao kỷ lục trong khoảng thời gian nửa đầu năm từ trước đến nay.Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt thứ hạng cao nhất với 48,5 triệu USD. Đứng trong top ba còn có Mỹ với 25,5 triệu USD và Trung Quốc với 22,6 triệu USD. Theo sau đó là Đức, Đài Loan, Hong Kong, Hà Lan, Canada, Anh, Pháp.Điều đáng chú ý là Mỹ, nước được xem là thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới, đã vượt mặt Trung Quốc và chiếm giữ vị trí thứ hai. Trên thực tế, Trung Quốc là nước thưởng thức K-pop nhiều thứ hai chỉ sau Nhật Bản kể từ năm 2012, ngoại trừ năm 2020.Đặc biệt, K-pop đã gặt hái được thành quả rực rỡ tại Mỹ mặc dù nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) không có hoạt động nhóm tại đất nước cờ hoa trong nửa đầu năm nay. Ca khúc chủ đề trong album solo của thành viên BTS Jimin mang tên "Like Crazy" đã ghi được kỷ lục là album đầu tiên của ca sĩ solo K-pop lọt vào và chiếm vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng danh mục đĩa đơn Hot 100 của Billboard.Các nhóm nhạc khác như Stray Kids và Tomorrow X Together (TXT) cũng leo lên hạng nhất của bảng xếp hạng danh mục album Billboard 200. Ngoài ra, thành viên Jimin và Suga của BTS, nhóm nhạc nam Seventeen, Ateez, nhóm nhạc nữ Twice cũng giành hạng nhì trên bảng xếp hạng này.Thêm vào đó, ca khúc "Cupid" của nhóm nhạc nữ Fifty Fifty cũng đã lọt vào Hot 100 của Billboard trong 16 tuần liên tiếp.Tổng giám đốc của Hiệp hội Nội dung âm nhạc Hàn Quốc (KMCA) Choi Kwang-ho nhận định K-pop đã giành được chỗ đứng vững chắc tại thị trường Bắc Mỹ như một thể loại nhạc riêng biệt, nhưng cũng đã mất vài năm để củng cố địa vị sau khi nhóm nhạc BTS lần đầu tiên được xướng danh tại Lễ trao giải âm nhạc Billboard (BBMA) năm 2017.Bất chấp lo ngại K-pop sẽ phải chịu ảnh hưởng tiêu cực khi các thành viên của BTS nhập ngũ, các đàn em như Stray Kids và Seventeen vẫn đang thu về thành quả đáng ngưỡm mộ. Ngoài ra, ông Choi nhận định thông qua thành công của "Cupid" có thể thấy thị trường nghe nhạc trực truyến (streaming) vẫn có nhiều cơ hội để phát triển và K-pop có thể vươn cao hơn nữa trong tương lai.