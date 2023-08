Photo : YONHAP News

Theo bảng xếp hạng Billboard (Mỹ) cập nhật ngày 29/8 (giờ địa phương), ca khúc solo "Seven" của thành viên Jung-kook nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã tuần thứ 6 liên tiếp đạt vị trí quán quân bảng xếp hạng "Global 200" và "Global (không gồm Mỹ)". Đây là ca khúc solo Hàn Quốc có thời gian đứng đầu dài nhất trên hai bảng xếp hạng này của Billboard từ trước tới nay.Bảng xếp hạng “Global 200” dành cho các ca khúc được yêu thích nhất, được tính dựa trên lượt nghe trực tuyến và lượt tải về ca khúc ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Mỹ.Ngoài ra, ca khúc "Seven" cũng xếp thứ 32 trong bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard, giảm hai bậc so với tuần trước. Trước đó, ca khúc này đã tiến lên vị trí số một "Hot 100" ngay sau khi được phát hành, và 6 tuần liên tiếp xếp ở vị trí cao.Ca khúc solo "Like Crazy" của thành viên Jimin cùng nhóm thì xếp thứ 50 bảng xếp hạng "Global 200" và thứ 33 bảng xếp hạng "Global (không gồm Mỹ)".Hai ca khúc mở đường "Love Me Again" và "Rainy Days" trước khi chính chính thức phát hành album solo đầu tay của thành viên V lần lượt xếp thứ 38 và 72 trên bảng xếp hạng "Global 200"; cũng như thứ 22 và 39 trên bảng xếp hạng "Global (không gồm Mỹ)".