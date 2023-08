Photo : YONHAP News

Công ty phân phối phim điện ảnh NEW của Hàn Quốc ngày 30/8 cho biết số khán giả ra rạp xem phim "Smugglers" (Những kẻ buôn lậu) của đạo diễn Ryoo Seung-wan đã vượt qua ngưỡng 5 triệu người.Theo đó, "Những kẻ buôn lậu" có thể sẽ là phim điện ảnh Hàn Quốc duy nhất ra mắt vào hè này đột phá mức 5 triệu khán giả chỉ sau 36 ngày kể từ khi bắt đầu được công chiếu vào ngày 26/7.Bộ phim "Concrete Utopia" (Địa đàng sụp đổ) của đạo diễn Um Tae-hwa công chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 9/8 cũng đạt được thành tích tốt là 3,37 triệu khán giả tính đến ngày 29/8, song vẫn chưa bắt kịp "Những kẻ buôn lậu".Trong 4 bộ phim bom tấn Hàn Quốc ra mắt trong hè này, bộ phim công chiếu đầu tiên là "Những kẻ buôn lậu" đã vượt mốc 1 triệu khán giả trong ngày thứ 4. Sau đó, con số này lần lượt tăng lên thành 2 triệu người trong ngày thứ 7; 3 triệu người trong ngày thứ 11; 4 triệu người trong ngày thứ 17.Phim điện ảnh "Ransomed" (Bộ đôi báo thủ) của đạo diễn Kim Seong-hun và "The Moon" (Nhiệm vụ cuối cùng) của đạo diễn Kim Yong-hwa được công chiếu sau "Những kẻ buôn lậu" một tuần, nhưng chỉ đạt lần lượt là 1,05 triệu và 510.000 khán giả phòng vé cho tới thời điểm hiện tại.Lý do nổi tiếng của "Những kẻ buôn lậu" được phân tích là sự kết hợp hài hòa giữa thể loại hành động và hài hước, dàn diễn viên khủng, sự độc đáo trong chủ đề và bối cảnh. Bộ phim xoay quanh những kẻ buôn lậu là "Haenyeo" (hải nữ), tức những phụ nữ làm nghề mò lặn hải sản dưới biển, lấy cảm hứng từ trào lưu hoài cổ với các ca khúc nổi tiếng của những năm 1970-1980.