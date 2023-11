Các địa phương Hàn Quốc đón đợt lạnh đầu đông

Photo : YONHAP News

Trong ngày 7/11, luồng không khí lạnh từ phía Tây Bắc tràn vào bán đảo Hàn Quốc, kéo nền nhiệt độ giảm sâu đột ngột. Người dân có cảm giác như mùa thu đã biến thành mùa đông chỉ sau một ngày.Cơ quan khí tượng đã ban cảnh báo rét đậm đầu tiên trong mùa thu năm nay tại một số địa phương sâu trong đất liền miền Trung, và ban cảnh báo chú ý sóng lớn tại các địa phương ven biển trên cả nước.Sáng cùng ngày, nhiệt độ ở một số địa phương thuộc tỉnh Gangwon giảm xuống -6,6 độ C, thấp nhất cả nước. Nhiệt độ ở Seoul cũng giảm xuống 3,8 độ C.Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại Seoul là 10 độ C, tại thành phố Daejeon và Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) là 10 độ C, thành phố Gwangju là 14 độ C, thành phố Daegu là 15 độ C, trời vẫn lạnh dù vào giữa ban ngày.Trong đợt lạnh lần này, nhiệt độ sẽ giảm xuống sâu nhất vào sáng ngày 8/11, tiết lập đông. Nhiệt độ sáng ngày 8/11 sẽ thấp hơn từ 2 đến 5 độ C so với một ngày trước. Thủ đô Seoul và thành phố Daejeon sẽ giảm xuống 2 độ C, thành phố Gwangju 5 độ C, thành phố Daegu giảm xuống 3 độ C. Do gió thổi rất mạnh nên nhiệt độ cảm nhận còn xuống thấp hơn nữa.Khu vực ngoài khơi biển Tây và biển Đông dự báo có sóng cao đến 5m, các vùng biển khác có sóng cao đến 4m.Cơ quan khí tượng cảnh báo người già, người sức khỏe yếu nên hạn chế ra ngoài, chú ý giữ ấm cơ thể. Ngoài ra, mặt đường sẽ có thể bị đóng băng mỏng sau mưa, nên người dân cần hết sức chú ý an toàn giao thông tại khu vực lối vào đường hầm.Từ trưa ngày 8/11, nhiệt độ sẽ tăng dần trở lại và khôi phục ngưỡng bình quân nhiệt độ mọi năm từ ngày 9/11.