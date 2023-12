Một năm thực thi nhiệm vụ của tàu thăm dò Mặt trăng Danuri

Photo : YONHAP News

Đã tròn một năm kể từ khi tàu thăm dò Mặt trăng "Danuri" do Hàn Quốc tự phát triển bắt đầu thực thi nhiệm vụ. Trong suốt một năm qua, tàu Danuri đã chăm chỉ ghi lại hình ảnh toàn bộ bề mặt Mặt trăng bằng camera phân cực đầu tiên trên thế giới, ráp thành bản đồ Mặt trăng.Tiến sĩ Choi Young-jun thuộc Viện Khoa học thiên văn và vũ trụ Hàn Quốc (KASI) cho biết việc sử dụng camera phân cực giúp ích trong việc xác định chính xác kích thước hạt, để biết đó là khu vực cát mịn hay khu vực đá sỏi.Tàu Danuri cũng đã ghi lại hình ảnh hố va chạm Tycho có đường kính 85 km, được phỏng đoán hình thành do vụ va chạm cách đây 100 triệu năm, bằng camera độ phân giải cao.Tiến sĩ Jeon Moon-jin thuộc Viện nghiên cứu Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) cho biết camera này có thể ghi lại được bề mặt Mặt trăng với độ phân giải cao. Tàu Danuri đang ghi lại toàn bộ các địa điểm đang được xem xét là nơi đáp xuống của tàu đổ bộ Mặt trăng trong tương lai.Gần đây, tàu Danuri còn liên lạc, gửi lời chúc mừng năm mới tới trạm mặt đất. Các công nghệ được sử dụng trên tàu được ứng dụng trong nghiên cứu mạng liên lạc giữa Trái đất các tàu thăm dò vũ trụ.Sau khi được phóng vào tháng 8 năm ngoái, tàu Danuri đã tiến vào quỹ đạo Mặt trăng sau 4 tháng, thăm dò khắp bề mặt Mặt trăng trong vòng một năm qua. Thành công của tàu Danuri đã đưa Hàn Quốc trở thành nước thứ 7 trên thế giới sở hữu tàu thăm dò Mặt trăng, sau các nước như Mỹ, Trung Quốc. Gần đây, tạp chí học thuật quốc tế "Nature" cũng đánh giá tàu Danuri đã thực hiện nhiệm vụ thành công.Tàu Danuri vốn được dự kiến sẽ kết thúc nhiệm vụ vào cuối tháng 12 này, nhưng do kết quả quan trắc tốt và vẫn còn nhiên liệu nên tàu đã được gia hạn hoạt động tới cuối năm 2025. Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố các thông tin mà tàu thu thập được với giới khoa học toàn thế giới trong nửa đầu năm sau.