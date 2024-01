Sóng thần tại bờ biển phía Đông Hàn Quốc sau 31 năm do ảnh hưởng từ động đất ở Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Một trận động đất mạnh 7,6 độ richter đã xảy ra tại khu vực Noto, tỉnh Ishikawa của Nhật Bản vào khoảng 4 giờ 10 phút chiều ngày 1/1, khiến 13 người tử vong và hàng chục người bị thương, cảnh báo sóng thần lớn cũng được ban bố.Chịu ảnh hưởng từ trận động đất tại Nhật Bản lần này, khu vực ven biển phía Đông Hàn Quốc đã xảy ra sóng thần. Vào lúc 6 giờ 1 phút tối cùng ngày, tại các khu vực của tỉnh Gangwon như bãi tắm Namhangjin đã có sóng thần cao tối đa 28 cm, cảng Mukho (thành phố Donghae) ghi nhận sóng thần cao 85 cm, bờ biển thành phố Sokcho có sóng thần cao 45 cm.Đây là lần đầu tiên sau 31 năm khu vực vùng biển phía Đông Hàn Quốc xảy ra sóng thần do địa chấn. Từ trước tới nay, tại vùng biển này đã có 4 lần xảy ra sóng thần do động đất. Trong đó, thiệt hại lớn nhất là đợt sóng thần vào tháng 5 năm 1983, xảy ra sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter trên biển phía Tây gần tỉnh Akita, đảo Honshu của Nhật Bản. Khi đó, sóng thần tại cảng Mukho đạt độ cao tới 2m.Mặc dù quy mô trận động đất lần này tương tự khi đó, song độ cao tối đa của cột sóng thần lại có sự cách biệt gấp đôi, nguyên nhân là do phụ thuộc vào vị trí và độ sâu chấn tiêu của động đất. Chuyên gia về sóng thần do địa chấn Lee Ho-jun thuộc KITValley, công ty chuyên nghiên cứu về phòng chống thiên tai, giải thích có hai điều kiện gây ra sóng thần, đó là động đất phải mạnh hơn 7 độ richter và độ sâu chấn tiêu phải hơn 1.000m. Trận động đất lần này có cường độ 7,6 độ richter, nhưng lại xảy ra ở khu vực đất liền và độ sâu không lớn nên không đủ điều kiện để gây nên sóng thần.Sau khi xảy ra đợt sóng thần đầu tiên, sóng biển vẫn tiếp tục cao hơn trong vòng hơn 24 tiếng. Vùng biển phía Đông dự báo sẽ có sóng mạnh cho đến ngày 4/1. Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc yêu cầu người dân hạn chế tiếp cận khu vực gần bờ biển, tránh xảy ra các sự cố thiệt hại về người.Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 2/1 đã gửi điện cho Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, gửi lời chia buồn về thiệt hại trong trận động đất xảy ra tại tỉnh Ishikawa một ngày trước. Văn phòng Tổng thống cho biết ông Yoon cũng gửi lời an ủi và chia buồn tới gia quyến những nạn nhân thiệt mạng, đồng thời bày tỏ ý định hỗ trợ Nhật Bản khắc phục thiệt hại, mong người dân sớm quay về cuộc sống thường nhật.Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk ngày 2/1 cho biết Seoul đã bày tỏ lập trường phản đối, yêu cầu Tokyo có biện pháp khắc phục, liên quan tới việc nước này một ngày trước ban cảnh báo động đất, sóng thần với đảo Dokdo của Hàn Quốc (mà Nhật Bản gọi là "đảo Takeshima"). Phát ngôn viên Lee nhấn mạnh đảo Dokdo rõ ràng là lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc, không tồn tại tranh chấp về chủ quyền. Seoul sẽ tiếp tục đối phó một cách cứng rắn với bất cứ lập luận vô lý của Tokyo đối với hòn đảo này.