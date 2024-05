Bắc Triều Tiên phá dỡ một trạm cứu hỏa do Hàn Quốc xây dựng tại khu du lịch núi Geumgang vào tháng trước

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 10/5 xác nhận và lấy làm tiếc về việc Bắc Triều Tiên đã phá dỡ một trạm cứu hỏa do Chính phủ Hàn Quốc xây dựng ở đặc khu du lịch núi Geumgang vào tháng trước. Người phát ngôn Koo hối thúc miền Bắc dừng ngay lập tức các hành vi phá dỡ cơ sở hạ tầng của miền Nam.Công trình mà Bắc Triều Tiên phá dỡ là một trạm cứu hỏa nằm liền kề với Trung tâm đoàn tụ gia đình bị ly tán, nằm bên ngoài đặc khu du lịch núi Geumgang. Đây là một tòa nhà hai tầng có diện tích sàn là 890m², nằm trên khu đất rộng 4.900m². Khi đó, Hàn Quốc đã đầu tư 2,2 tỷ won (1,6 triệu USD) ngân sách để xây dựng và lắp đặt trang thiết bị.Tòa nhà này được hoàn công vào ngày 8/7/2008. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau khi hoàn công đã xảy ra vụ một du khách Hàn Quốc bị binh lính Bắc Triều Tiên bắn chết, khiến tuyến du lịch tới núi Geumgang bị đóng cửa. Do đó, tòa nhà này chưa hề được đưa vào sử dụng trên thực tế.Tại khu du lịch núi Geumgang có hai công trình là tài sản của Chính phủ Hàn Quốc, một là trạm cứu hỏa nói trên, hai là Trung tâm đoàn tụ gia đình bị ly tán.Vẫn chưa rõ về lý do Bắc Triều Tiên chỉ phá dỡ trạm cứu hỏa, vẫn để lại tòa nhà Trung tâm đoàn tụ gia đình bị ly tán. Trung tâm này đã nhiều lần được sửa chữa, bảo trì cho tới đợt đoàn tụ cuối cùng diễn ra vào năm 2018. Còn trạm cứu hỏa chưa được vận hành suốt 16 năm, nên đã bị xuống cấp nghiêm trọng.Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh hành vi đơn phương phá dỡ hạ tầng miền Nam của miền Bắc là tuyệt đối không thể chấp nhận với bất cứ lý do gì. Nước này phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Chính phủ Seoul đang xem xét đối phó về mặt pháp lý với hành vi xâm hại tài sản của Bình Nhưỡng, trong đó có phương án đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại.Tháng 6 năm ngoái Chính phủ Hàn Quốc đã đệ đơn kiện tương tự lên Tòa án khu vực Trung Seoul, liên quan tới vụ Bắc Triều Tiên đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều ở Khu công nghiệp liên Triều Gaesung. Đồng thời, Chính phủ cũng để ngỏ khả năng đối phó pháp lý với việc nước này vận hành trái phép khu công nghiệp này.Sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai diễn rại tại Hà Nội vào tháng 2/2019 bị thất bại, tháng 10 cùng năm, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ra chỉ thị phá dỡ những cơ sở hạ tầng tồi tàn "chướng mắt" của phía miền Nam. Sau đó, nước này đã liên tiếp phá dỡ hạ tầng của doanh nghiệp Hàn Quốc, thậm chí là cả hạ tầng do nước này xây dựng vào năm ngoái.