Thủ tướng Hàn Quốc đảm bảo sẽ kiểm chứng năng lực của bác sĩ có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 10/5 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về hành động tập thể của các bác sĩ.Tại cuộc họp, ông Han nhắc tới việc Chính phủ gần đây đăng công báo sửa đổi một phần Quy tắc thi hành Luật Y tế, có nội dung bác sĩ có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp nếu được Bộ trưởng Y tế và phúc lợi phê chuẩn thì có thể cung cấp dịch vụ y tế tại Hàn Quốc trong tình huống cảnh báo khủng hoảng y tế được nâng lên mức "nghiêm trọng" như hiện nay.Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ có biện pháp an toàn chặt chẽ, đảm bảo không có việc bác sĩ chưa được kiểm chứng về năng lực được phép khám chữa bệnh cho người dân. Ông Han giải thích đây là biện pháp nhằm mở rộng tối đa mạng lưới bảo hộ y tế cho người dân trong thời gian tới, củng cố hệ thống chăm sóc y tế khẩn cấp.Về việc giáo sư nhiều đại học y trên toàn quốc cùng ngày tiếp tục nghỉ khám chữa bệnh để phản đối chính sách tăng chỉ tiêu tuyển sinh của Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ tồn tại là vì người dân, bác sĩ tồn tại là vì bệnh nhân; một lần nữa kêu gọi các bác sĩ nội trú và sinh viên trường y quay trở lại làm việc, học tập.Ông Han khẳng định Chính phủ vẫn đang tiếp tục sửa đổi chế độ để giảm thiểu gánh nặng cho các cơ sở y tế trong bối cảnh hệ thống chăm sóc y tế khẩn cấp đã duy trì được hơn ba tháng nay sau khi các bác sĩ nội trú trên toàn quốc đồng loạt nghỉ việc tập thể.