Hơn 40 doanh nghiệp Hàn-Mỹ tham dự hội thảo hợp tác an ninh mạng

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 10/5 công bố đã tổ chức Hội thảo hợp tác doanh nghiệp bảo mật thông tin Hàn-Mỹ trong thời gian diễn ra Hội nghị An ninh mạng (RSA), triển lãm an ninh mạng lớn nhất của Mỹ.Bộ Khoa học cho biết sau khi lãnh đạo hai nước công bố "Khung hợp tác an ninh mạng Hàn-Mỹ" tại hội nghị thượng đỉnh song phương năm ngoái, cơ quan này đã phối hợp với Bộ Thương mại Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Seoul để chuẩn bị cho hội thảo lần này, nhằm tăng cường hợp tác ở khối tư nhân hai nước ở lĩnh vực an ninh mạng.Đây là sự kiện giao lưu giữa giới doanh nghiệp an ninh mạng Hàn-Mỹ đầu tiên được tổ chức tại Mỹ, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp bảo mật thông tin Hàn Quốc xúc tiến vào thị trường xứ cờ hoa. Hội thảo có sự tham gia của quan chức hữu quan hai nước như Bộ Thương mại, Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ (NIST), và hơn 40 doanh nghiệp của hai bên.Tại phần một, chuyên gia hai nước đã trao đổi về các nội dung như tình hình, triển vọng ngành công nghiệp an ninh mạng của Mỹ, chiến lược thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp an ninh mạng Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ, chính sách bảo mật thông tin của Seoul. Ở phần hai, 16 doanh nghiệp an ninh mạng toàn cầu như Trellix và Fortinet đã dùng tiệc tối và giao lưu với các doanh nghiệp Hàn Quốc.Bộ Khoa học kỳ vọng thông qua hội thảo lần này, giới doanh nghiệp an ninh mạng hai nước sẽ tiếp tục mở rộng giao lưu hơn nữa trong thời gian tới.