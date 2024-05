Soju là loại rượu Hàn Quốc được người nước ngoài biết đến nhiều nhất

Photo : YONHAP News

Viện xúc tiến thực phẩm Hàn Quốc ngày 10/5 công bố kết quả "Khảo sát người tiêu dùng nước ngoài về ẩm thực Hàn Quốc", tiến hành trong vòng từ tháng 8-10 năm ngoái với 9.000 người dân bản địa từ 20-59 tuổi sống tại 18 thành phố thuộc 16 quốc gia.41,1% người tham gia khảo sát trả lời biết "soju" là rượu của Hàn Quốc. Trong khảo sát này, "rượu của Hàn Quốc" mang nghĩa là rượu do công ty của Hàn Quốc sản xuất, không phải là rượu truyền thống. Sau soju, 31,6% trả lời biết về bia của Hàn Quốc, 22,8% biết rượu hoa quả 17,9% biết rượu gạo cheongju, 14,5% biết rượu gạo takju.62,7% người dân khu vục châu Á biết rượu soju là rượu của Hàn Quốc, nhiều hơn các nơi khác. Tỷ lệ này ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu lần lượt là 33% và 20,6%. Có 57,7% người dân nước ngoài trả lời có ý định uống thử rượu Hàn Quốc, cao hơn 4,3% so với khảo sát năm ngoái. Con số này ở khu vực Đông Nam Á là 65,5%, Bắc Mỹ 59,3%.Trong số 4.839 người trả lời biết về rượu Hàn Quốc, có 47,9% trả lời từng uống rượu soju trong hai năm gần đây. Sau đó là tới bia Hàn Quốc 36,2%. Lý do lựa chọn uống rượu Hàn Quốc là do "ngon" (35,1%), "được người quen giới thiệu" (16%), "thấy trong phim ảnh Hàn Quốc" (15,5%), "mùi hương" (11,6%).Mặt khác, 39,2% người tham gia khảo sát trả lời biết về các món ăn nhanh Hàn Quốc, đặc biệt tỷ lệ này ở khu vực Đông Nam Á là cao nhất với 60,6%, tiếp đến là khu vực Đông Bắc Á (52,7%). Trong số này, có 85,7% cho biết đã từng ăn thử món ăn nhanh Hàn Quốc.22,8% trả lời món ăn nhanh Hàn Quốc muốn dùng thử nhất là cơm trộn bibimbap, sau đó tới món cơm cuộn kimbap (19,1%), cơm rang kimchi (13%), mì ăn liền (11,5%), mì trộn tương đen jajangmyeon (4,9%).