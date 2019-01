En Indonésie, des motocyclettes électriques pour lutter contre la pollution de l’air

ⓒ Getty Images Bank

Avec 260 millions d’habitants, l’Indonésie est le plus grand marché des motocyclettes au monde. Le nombre de ces dernières enregistrées auprès de l’administration s’élève à plus de 110 millions. Beaucoup de citoyens prennent la moto pour éviter les embouteillages pendant les heures de pointe le matin et le soir.





Or, ces deux roues qui envahissent les routes aggravent paradoxalement les bouchons. De plus, les gaz d’échappement dégagés par tous les véhicules, voitures comprises, représente 70 % des polluants qui dégradent l’état de l’air de Jakarta. Selon une étude, 58 % des maladies chez les habitants des grandes villes du pays sont liées à la pollution de l’air.





Dans ce contexte, les motos électriques apparaissent comme une solution à ce problème. En novembre 2018, le président Joko Widodo a assisté au lancement d’une nouvelle moto électrique produite par un fabricant local. Très satisfait de ce modèle, il en a commandé 100 sur place.





Cependant, certains se montrent sceptiques. Car, dans ce pays où le revenu national brut par habitant est inférieur à 4 000 dollars, il y a peu de consommateurs qui sont capables de se payer ces véhicules relativement chers.