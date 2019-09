Producteurs (9) 감 떨어졌어

*Dialogue de la onzième semaine

신디: 변 대표님 감 떨어졌네, 감 떨어졌어.

Cindy : La présidente Byun a perdu son doigté, elle a perdu son doigté.

아니, 내가 지금 쟤랑 투샷이 나와야 되는데

Non, mais maintenant je dois faire une scène avec elle.

저렇게 얼굴이 조그만 애를 부르면 어쩌자는 거야.

Mais comment a-t-elle pu faire appel à une fille qui a si petit visage.

내가 며칠 동안 국물 먹어가지고 얼굴이 지금 띵띵 부었는데.

Ça fait plusieurs jours que je mange des soupes, du coup,

j’ai le visage tout gonflé.

아, 각 안 나와.

Ah, quel que soit l’angle, ça ne va pas.





*Expression à retenir

감: nom, une sensation, une impression, un sentiment, un sens

→ 감이 좋다. Avoir une bonne impression

떨어지다: verbe, tomber, baisser, échouer, faire défaut, perdre de

→ 용돈이 떨어졌어요. Je n’ai plus d’argent de poche

→ 감 떨어졌어. Il (elle) a perdu son doigté.





*Vendredi 6 septembre

Résumé de l’histoire

Trois principaux protagonistes de notre drama 프로듀사 travaillent comme producteurs d’émissions télévisées. 라준모 피디 est en charge d’émissions de divertissements et, dans son équipe, il a un jeune producteur qui vient de débuter et qui s’appelle 백승찬. Et puis, il y a un troisième 피디, elle s’appelle 탁예진, et elle produit la célèbre émission musicale du vendredi, Music Bank.





La relation entre les trois producteurs est assez particulière. 라준모 et 탁예진 se connaissent depuis l’enfance et ont quasiment grandi ensemble. Ce sont les meilleurs amis du monde. Mais, au fil du temps, pour 예진, cette amitié s’est développée en sentiments amoureux. Aujourd’hui, ils vivent ensemble pour des raisons, de commodités, mais, en réalité, ils ne peuvent pas se passer l’un de l’autre.





Pourtant, 준모ne montre pas ses sentiments. Il sait qu’il ne peut pas vivre sans son amie, mais de là à avouer qu’il est amoureux d’elle... Et c’est là où intervient 승찬 qui lui, tombe très vite amoureux de 예진. Il est rempli d’attentions pour elle qui n’interprète ces témoignages que comme un jeune producteur qui fait attention à une 선배, une senior. Et c’est tout. Mais, 준모 n’est pas dupe. Et, c’est peut-être grâce à 승찬, qu’il se décide enfin à exprimer davantage ses sentiments à son amie.





Le quatrième protagoniste est une star de la scène, la chanteuse, Cindy. Or, la jeune femme vient de débuter, afin d’adoucir son image un peu froide, une émission qui est produite par 라준모 피디. Et c’est 백승찬 피디qui s’occupe plus particulièrement de la jeune star. Très vite, Cindy développe des sentiments pour 승찬 qui est attentionné pour elle, même si son comportement reste tout à fait professionnel. Néanmoins, un soir où les trois producteurs avaient emmené la star voir un 불꽃놀이, un feu d’artifice pour célébrer son anniversaire, la chanteuse embrasse sur la bouche 승찬 qui reste complètement interdit.





Depuis, rien n’est simple. Cindy aimerait sortir avec le jeune producteur. Lui, n’y pense pas puisque son cœur est ailleurs, mais il doit travailler avec elle pour l’émission ce qui rend le rapport entre les deux assez délicat...









À retenir

- Le représentant, le directeur, le président대표

- Le suffixe honorifique que l’on met après un titre ou une fonction professionnelle ou

sociale 님

- Explication de l’expression de la semaine 감 떨어졌어 Elle a perdu son doigté

- Non 아니

- Je내가 la forme contractée de 나-가

- Maintenant, à l’heure qu’il est 지금

- Celui-là, celle-là 쟤

- Et, avec, en compagnie de (이)랑

- Une scène à deux 투샷, anglicisme tiré de l’expression two shot

- Paraître, apparaître, montrer나오다

- Construction qui exprime une condition obligatoire -아야, 어야

- Ainsi저렇게

- Le visage얼굴

- Petit, de petite taille 조그만

- Terme familier, plus ou moins affectueux pour désigner une personne 애

- Appeler, inviter, faire venir부르다

- Suffixe qui marque la condition si, quand 면

- Quelques jours, plusieurs jours 몇 일 / 며칠 (abréviation)

- Pendant, durant동안

- Un bouillon, une soupe 국물

- Manger먹다

- Suffixe qui marque la relation de cause à effet-가지고

- Adverbe qui montre un état gonflé, bouffi띵띵

- Enfler, gonfler붓다

- Un angle각





Répétition de l’expression de la semaine

Elle a perdu son doigté감 떨어졌어