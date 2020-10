Pyongyang s’apprête à célébrer le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs

ⓒ YONHAP News

La Corée du Nord commémorera, ce samedi 10 octobre, le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs. A l'approche de cette date symbolique, elle a tenu à instaurer une ambiance de fête. Samedi dernier, le Rodong Sinmun, l’organe de presse du parti, et une revue mensuelle consacrée à la politique ont publié un éditorial commun saluant les réalisations de l’unique force politique de l’Etat. Mardi, la KCNA, l'agence centrale de presse nord-coréenne, a signalé l'arrivée de représentants du parti dans la capitale en amont de leur participation aux commémorations. Le même jour, le Rodong Sinmun a fait part de l’ambiance qui règne dans la capitale en titrant « Pyongyang est d'humeur festive ».





« Les médias nord-coréens font état d’une véritable atmosphère de fête sur tout le territoire. Après neuf années passées sous le règne de Kim Jong-un, le régime cherche visiblement à propager des ondes positives. Cette année, il se concentre sur l’embellissement de la capitale Pyongyang et s’efforce d’achever la réparation des dégâts causés par les récentes inondations avant le 10 octobre. Au début du mois, le pays a émis des pièces commémoratives en or et en argent gravées du logo du Parti des travailleurs. Fin septembre, il a également dévoilé deux tableaux de propagande contenant le message “La plus grande gloire à notre grand parti” », explique Lee Jong-hoon, commentateur politique.





Les regards se portent également sur un éventuel discours du dirigeant nord-coréen le jour du 75e anniversaire de la fondation du parti. Il y a tout juste cinq ans, Kim Jong-un avait délivré une allocution longue de 25 minutes à l’adresse de son peuple.