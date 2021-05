Spectacle de marionnettes : Yeonhui Dokkaebi

Un spectacle de marionnettes musical intitulé « Yeonhui Dokkaebi » sera joué les 22 et 23 mai au Théâtre traditionnel de Donhwamun à Séoul. Les dokkaebi sont des êtres surnaturels dans le folklore coréen.





L'histoire se déroule autour de deux frères nommés Nol-sae et Heung-bu. Nol-sae, l'aîné, est avare et méchant tandis que Heung-bu, le cadet, est pauvre et sympathique. Un jour, Heung-bu surprend des dokkaebi dans une vieille chaumière et récupère le balai que ces derniers laissent derrière eux en s'enfuyant. Ce balai, magique, apporte de l'or et de l'argent à Heung-bu et guérit ses parents malades. Nol-sae, jaloux, part lui aussi à la rencontre des dokkaebi sans savoir la surprise qui l'attend.





Le spectacle, créé par la compagnie Yeonhui Gongbang Eumma Gaengkkaeng, est rempli de tendresse et d'humour et s'adresse aussi bien aux adultes qu'au jeune public.





Date : les 22 et 23 mai 2021

Lieu : Théâtre traditionnel de Donhwamun à Séoul