Les jeux de hasard en Corée du Sud

« Les jeux sont faits, rien ne va plus ! » Cette semaine, nous allons taquiner le démon du jeu en nous penchant sur les jeux d’argent au pays du Matin clair… et des nuits endiablées. Casinos, courses hippiques, jeu de cartes traditionnel ou encore loteries, nous vous proposons un état des lieux des 1 001 façons de parier et de confier sa chemise entre les mains du hasard. En Corée du Sud, les jeux d’argent sont très réglementés quand ils ne sont pas interdits et seuls les étrangers ont le droit de fouler l’épaisse moquette des nombreux casinos que comptent le pays, à une exception près.





Au total, 23 casinos sont officiellement référencés sur tout le territoire sud-coréen, mais seul le Kangwon Land Casino, situé dans la province de Gangwon, à environ 150 km à l’est de Séoul, permet aux citoyens sud-coréens de jouer. Néanmoins, les restrictions sont nombreuses, comme l’interdiction de visiter le casino plus de 15 jours par mois, ou le plafonnement des mises à 300 000 wons, soit environ 280 euros. Selon la loi en vigueur, toute personne attrapée en train de participer à un jeu d’argent illégal encourt une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison ou une amende de 30 millions de wons, c’est-à-dire environ 21 700 euros.





Difficile à croire vu de l’étranger, mais les courses de chevaux suscitent un fort engouement ici. Après avoir fait leur apparition en 1898 en tant que loisir destiné uniquement au divertissement, elles se sont peu à peu popularisées pour finalement attirer les parieurs de tout le pays. Aujourd’hui, un sud-Coréen sur quatre a déjà visité au moins une fois un hippodrome. Le Lotto avec deux « t » est également populaire, si bien qu’il se vend chaque semaine plusieurs dizaines de millions de tickets de loterie.