Coup de projecteur

Trois noms sont à retenir : Nyjah Huston, Sky Brown et Kokona Hiraki. L’influenceur américain a de fortes chances d’empocher le métal le plus précieux. Quant aux deux autres skateboarders, elles sont sur toutes les lèvres pour leur exploit dès leur plus jeune âge. La Britannique, classée 3e mondial, a soufflé ses 13 bougies le 12 juillet dernier. Et la Japonaise, qui occupe le 6e rang mondial, est née seulement deux jours après la fin des Jeux olympiques de Pékin !

Enfin, en surf, une équipe à suivre… Il est vrai que les Etats-Unis et l’Australie y excellent, mais le Brésil partira lui aussi à la course aux médailles.