The First : Everglow organise son premier concert en ligne

Date : le 25 juillet

Lieu : en ligne





Everglow va se produire pour la première fois en concert en ligne pour rencontrer ses fans du monde entier.





Le spectacle du girls band composé de six membres sera diffusé en direct le 25 juillet prochain.





Le groupe vient de terminer les activités de promotion de son troisième single album « Last Melody » sorti le 25 mai dernier. Son titre phare « First » lui a permis de remporter son premier prix de la première place dans « The Show » de la chaîne SBS MTV.





Et le nombre de vues du clip vidéo de « Dun Dun », titre phare du 1er mini-album « reminiscence » dévoilé le 2 février 2020, a dépassé les 210 millions sur YouTube.