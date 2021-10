L'édition 2021 du Festival de la pomme de Mungyeong se tiendra du 16 au 31 octobre en ligne à l'instar de l'année dernière en raison de la crise sanitaire.





Les pommes produites dans la ville de Mungyeong, dans la province de Gyeongsang du Nord, bénéficient d'un sol fertile et d'une forte différence de température entre le jour et la nuit, ce qui donne une chair juteuse et croquante et une teneur élevée en sucre.





Le festival, qui organise normalement de nombreuses activités en plein air dont des cueillettes de pommes, propose cette année une programmation restreinte, centrée sur la promotion et la vente des pommes locales en ligne.





Date : du 16 au 31 octobre 2021

Site : mgapple.or.kr