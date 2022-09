La Corée du Sud a le « soft power » le plus élevé sur la Thaïlande

ⓒ YONHAP News

La Corée du Sud est considérée comme le pays ayant le plus d’influence culturelle sur la Thaïlande. C’est ce que nous apprend une enquête menée le 7 septembre par une équipe de recherche de l’université de Mahidol, auprès de plus de 1 000 Thaïlandais. Le pays du Matin clair a obtenu 3,92 points sur 5, se plaçant devant la Chine et le Japon.





Sur la question de la préférence des films et des séries étrangers, Séoul a été évoqué par 42,1 % des interrogés. Viennent ensuite Washington et Pékin. Les Thaïlandais ont notamment apprécié les histoires émouvantes, les beaux acteurs et la familiarité des feuilletons « made in Korea ».





En ce qui concerne la musique et les chanteurs étrangers, la Corée du Sud s’est classée au deuxième rang avec 31,4 %, derrière les Etats-Unis.