La comédie musicale « Crash Landing on You » est jouée du 16 septembre au 13 novembre au COEX Shinhan Card Artium, dans le sud de Séoul.





Il s’agit de l’adaptation de la série télévisée éponyme à grand succès, diffusée de décembre 2019 à février de cette année sur la chaîne câblée tvN.





Yoon Se-ri, une riche héritière d’un conglomérat sud-coréen, est prise dans un tourbillon au cours d'un vol en parapente et atterrit en urgence dans une forêt en Corée du Nord. Un officier nord-coréen nommé Ri Jeong-hyeok la retrouve, l'aide à se cacher et monte un plan pour son retour au Sud. Petit à petit, une histoire d'amour naît entre les deux jeunes gens.





Cette nouvelle comédie musicale pleine d'humour et de romance est servie par un casting exceptionnel avec Min Woo-hyuk, Lee Kyu-hyung et Lee Jang-woo dans le rôle de Ri Jeong-hyeok et Lim Hye-young, Kim Ryeo-won et Na Ha-na dans celui de Yoon Se-ri.





