NCT 127 wurden zum „Mickey’s 90th Spectacular“ eingeladen

Die koreanische Gruppe NCT 127 wurde als einzige koreanische Sänger zum Jubiläumskonzert „Mickey’s 90th Spectacular“ eingeladen. Sie haben daher an der Aufnahme am 6. Oktober teilgenommen und dabei ihren neuen Song „Regular“ vorgetragen. Dieser Song wird allerdings erst am 12. Oktober richtig zu hören sein, denn sie werden an dem Tag ihr erstes reguläres Album herausgeben. Das Lied wird sowohl in koreanischer als auch in englischer Sprache gesungen und gehört dem Latein-Trapp-Genre.

Um sich in den USA noch bekannter zu machen, werden die Boys dieser Gruppe am 8. Oktober in der Talkshow „Jimmy Kimmel Show” auftreten. Ebenfalls ist die Teilnahme an den American Music Awards geplant.