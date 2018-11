Blackpink geht auf ihre erste Welttournee

Die beliebte K-Pop-Girlgroup BLACKPINK geht in diesem Monat auf ihre erste Welttournee.





Die Band startet in Seoul und wird dann nach Bangkok, Jakarta, Hongkong, Manila, Singapur, Kuala Lumpur und Taipeh reisen. Laut ihrer Agentur könnten nach dem Konzert in Taipeh am 3. März noch weitere Städte folgen.





BLACKPINK unterzeichnete vor Kurzem einen Vertrag mit einem amerikanischen Label, um in den amerikanischen Markt einzutreten.