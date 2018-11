Vorbestellungen für EXOs neues Album knackt 1,1 Millionen-Marke

ⓒ SM Entertainment

Für EXOs neues Album „Don’t Mess Up My Tempo“ sind Vorbestellungen für über 1,1 Millionen Datenträger eingegangen.





Das neue und fünfte Album voller Länge konnte vor seiner offiziellen Veröffentlichung am Freitag im Voraus bestellt werden. Am Mittwoch verkündete die Agentur der Band, dass das neue Album der Band „Don’t Mess Up My Tempo“ bereits die 1,1-Millionen-Grenze überschritten hätte. Das neue Album bringt zum ersten Mal seit dem vorangegangenen Album „The War“ im Juli letzten Jahres wieder alle neun Bandmitglieder zusammen.





Die letzten Alben der Band haben es alle geschafft, sich übrer 1 Million Mal zu verkaufen.