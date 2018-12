MAMA werden zu Musikawards von ganz Asien

© Mnet

Zu Jahresende kann man sich über Musikpreisverleihungen freuen, bei denen man seine Idole sehen und sie anfeuern kann, damit sie einen schönen Preis erhalten können.

Die Mnet Asian Music Awards, kurz MAMA finden in diesem Jahr drei mal an drei verschiedenen Orten statt. Erst einmal werden sie am 10. Dezember in Seoul, dann am 12. in Japan und 14. in Hongkong ausgetragen.

Die Organisatoren dieser Preisverleihung meinten, dass sie MAMA nicht nur als inländische Veranstaltung, sondern als asienweiten Event für den musikalischen Austausch begreifen wollen.

Dieses Ziel wird aber schon seit Jahren verfolgt, denn erstmals nach zehn Jahren wieder finden MAMA in Korea statt. Laut Mnet soll die Seoul-Veranstaltung der Auftakt sein, bei der Newcomer ausgezeichnet werden. Dann wird in Japan ermittelt, welcher Künstler von den Fans die meisten Stimmen bekam und daher einen Preis erhalten soll. In Hongkong werden dann Preise für den Sänger des Jahres, das Lied des Jahres und weitere wichtige Auszeichnungen vergeben.