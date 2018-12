Winner stehen kurz vor Nordamerika-Tour

© YONHAP News

Die koreanische Gruppe Winner hat vor kurzem ihre Konzertreihe durch asiatische Städte erfolgreich beendet und nun stehen nordamerikanische Städte auf dem Programm.

Am 24. November begeisterten die Boys von Winner ihre Fans in Hongkong. Sie waren schon davor in Taiwan, Malaysia, Thailand, Singapur, Indonesien und den Philippinen aufgetreten. Es sollte der letzte Auftritt in einer asiatischen Stadt sein. Bisher waren also 110.000 Fans zu den Konzerten gekommen und haben damit bewiesen, dass Winner in Asien sehr gefragt sind. Schon bei der Ankunft konnte man ihre Beliebtheit gut erkennen, denn viele Fans kamen zum Flughafen, um ihre Idole in Empfang zu nehmen.

Die Koreaner eröffneten das Konzert mit “Empty”, es folgten Hitsongs wie „Everyday“, „Really Really“, „Movie Star“, „Island“ und weitere. Die Sänger sagten, dass sie nun endlich nach Hongkong gekommen seien, um ihre Fans zu sehen. Sie seien sehr glücklich über den Auftritt. Sie wollen in nicht zu ferner Zukunft mit einem neuen Album einen weiteren Besuch abstatten.

Derzeit ist das Mitglied Song Min-ho mit seinem Solosong erfolgreich aktiv. Gleich nach der Herausgabe erreichte das Lied Platz eins von verschiedenen renommierten Musikcharts.