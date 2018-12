Seungri von BIG BANG wird Solokonzerte geben, bevor er seinen Militärdienst antritt.





Die Konzerte werden nächstes Jahr in verschiedenen Städten in Asien stattfinden, darunter Hongkong, Tokio und Osaka.





Der Sänger plant zudem im Februar in Seoul das Konzert “Seungri 1st Solo Tour [The Great Seungri] Final in Seoul”.