Black Pinks Auftritt in Manila, ein voller Erfolg

Die koreanische Gruppe Black Pink befindet sich derzeit auf einer Worldtour. Ihr viertes Ziel war Manila und hier traten sie am 2. Februar auf die Bühne. Die Beliebtheit der Girls war in der philippinischen Hauptstadt besonders gut zu sehen. Denn schon am Flughafen hatten sich ihre Fans versammelt und mit offenen Armen empfangen. Es waren so viele da, dass der Flughafen quasi lahmgelegt wurde, sogar die Straßen um den Flughafen waren voll mit Fans. Black Pink mussten daher einen anderen geheimen Ausgang nehmen.

Dann kam endlich der Konzerttag. Die Konzerthalle bestand aus vier Etagen und alle Plätze waren natürlich ausverkauft. Die Fans hielten Poster und sangen alle Lieder von Black Pink mit, was die Sängerinnen sehr beeindruckte. Black Pink ihrerseits trugen ihre Hitsongs wie “Ddu du Ddu du“, „Forever Young“, „Stay“, „Whistle“ und weitere vor.

Die Sängerinnen haben am 11. Februar in Bangkok ihre Welttournee begonnen und bereits Jakarta, Hongkong und eben Manila besucht. Am 15. Februar wird ein Auftritt in Singapur erfolgen, dann geht es weiter nach Nordamerika, Europa und Australien.