Auch in Deutschland ist der K-Pop beliebt

Bald findet in Changwon das K-Pop World Festival statt und um Startplätze bei dem Festival zu erhalten, nehmen viele K-Pop-Fans weltweit an den Vorrunden teil. Es werden Kandidaten in den zwei Kategorien Tanz und Gesang ausgewählt. Auch in Berlin fand eine Vorauswahl statt, und zwar am 31. Mai in der Kesselhaus-Kulturbrauerei in Berlin.

Insgesamt waren 48 Teams, genauer 157 Teilnehmer, gekommen. Nur die Gewinner und Zweitplatzierten konnten Tickets nach Korea ergattern. Natürlich haben viele die Lieder von BTS gesungen und gecovert. Auch koreanische Gruppen wie Blackpink, BTOB, Mamamoo, f(x), Red Velvet und weitere standen hoch im Kurs. Lieder von Taeyeon, Hwasa, Seonmi, CL, Ailee und Jay Park wurden ebenfalls gerne gesungen.

Es werden nur 15 Teams zur Hauptrunde in Changwon eingeladen.