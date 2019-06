Leo von VIXX kooperiert nun tatsächlich mit Maximilian Hecker

Leo von VIXX hat nun bekannt gegeben, dass er mit dem deutschen Sänger Maximilian Hecker kooperiert hat. Das gemeinsame Werk mit dem Titel „The Flower“ wird am 5. Juni veröffentlicht.

Maximilian Hecker debütierte 2001 und das Lied “Infinite Love Songs“ wurde gleich beliebt. Es wurde von der „New York Times“ unter den Top 10 Alben aufgeführt. Auch in Korea ist der Deutsche bekannt. Denn das Lied „Everything Inside Me is III“ wurde als Werbelied verwendet. Danach waren seine Lieder in verschiedenen koreanischen Werbungen und TV-Dramen zu hören.

Die Kooperation kam durch eine Nachricht seitens Maximilian Hecker zustande. Er hatte auf einer SNS-Seite von Leo geschrieben, dass er seine Stimme ganz toll finde und gerne mit ihm zusammenarbeiten würde, wenn möglich. Dieser fromme Wunsch ging dann tatsächlich in Erfüllung.