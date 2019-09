EXO-SC_What a life

Nun, wohin sollen wir heute gehen? Sollen wir wie der Blitz zum Incheon Flughafen gehen?





Sollen wir die Wolken durchstreifen und im Himmel fliegen? Es wäre auch schön vom Nachbarland aus die Sterne zu sehen





Das Wetter ist so schön, es scheint, als ob sich schöne Situationen ereignen werden





Na, was ist, wenn wir keine Pläne haben. We are still young and free





Ich arbeite, um mich auszuruhen. Ich arbeite, als ruhte ich mich aus. Wie ist es bei dir?





Jeden Tag ruhe ich mich aus, ich fühle mich wie der Gott. What a life, what a life, what a life













날씨 das Wetter

날씨가 좋다 Das Wetter ist schön, es ist schön.

선선하다 Es ist kühl.

춥다 Es ist kalt.

덥다 Es ist heiß.

따뜻하다 Es ist warm.