Solosängerin Seonmi bringt neuen Song heraus

Die Solosängerin Seonmi hat einen neuen Song herausgegeben und damit gleich die internationalen Charts gestürmt.

Am 29. August wurde der Song „Lalalay“ veröffentlicht und am selben Tag kam es auf Platz eins der iTunes Charts von 32 verschiedenen Ländern.

Das Lied war schon zwei Tage vorher zu hören, zuerst aber nur in Korea. Schon am 27. August hatte das Lied in Korea für Furore gesorgt und es kam dann auch in anderen Ländern gut an.

Nicht nur das. Als das Musikvideo zu sehen war und Seonmi den Song auf der Bühne mit der passenden Choreographie vortrug, hatten die Fans die Bewegungen gleich auswendig gelernt und gecovert. Bereits jetzt kann man viele Cover-Dance-Videos auf SNS-Seiten sehen.

„Lalalay“ ist auch der Name des koreanischen traditionellen Instruments Taepeongso und die Töne von Taepeongso kann man im Lied hören. Es ist auch die Bezeichnung für eine aufgeschlossene Person und das Lied hat dementsprechend einen fröhlichen Latinrhythmus.