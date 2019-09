Vom Taekwondo-Kurs zur Seouler Elite-Uni

© privat

Maximilian Hinze kam durch Zufall mit koreanischer Kultur in Kontakt, nämlich durch die Kampfkunst. Dies hat seinen Lebensweg grundlegend geprägt: Nach einem Studium der Asien-Wissenschaften folgte bald ein Master in der südkoreanischen Hauptstadt. Nun will sich der gebürtige Saarländer auch beruflich für die deutsch-koreanischen Beziehungen einsetzen. Was er genau vorhat, das erfahren Sie gleich. Bleiben Sie dran!