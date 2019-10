[Zürich meets Seoul] – Treffen zweier Städte

© KBS WORLD Radio

Was verbindet Zürich mit Seoul?





Genau um diese Frage geht es bei der einwöchigen Veranstaltung „Zürich meets Seoul“, die am 28. September in Seoul begann. Das Städtefest rückt die Gemeinsamkeiten dieser beiden Städte mittels verschiedenen Programmen in den Vordergrund. Es sollte noch einmal gezeigt werden, dass Zürich weitaus mehr als Berge und Schokolade zu bieten hat. Dank eines breit gefächerten Programms konnten die Hauptstädter verschiedene Aspekte der schweizerischen Metropole kennenlernen. Denn es gab sowohl Programme zu den Bereichen Musik, Kunst, Kultur als auch zu Wissenschaft und Technik.





Im Interview erzählt uns Frau Anna Schindler, Stadtentwicklerin und Organisatorin von „Zürich meets Seoul“, mehr über die Veranstaltung.