SuperM sind die “K-Pop Avengers”

Super M, so wollen sie sich also nennen. Die Rede ist von Taemin von Shinee, Baek Hyun und Kai von EXO, Taeyong und Mark von NCT 127 und Lukas und Ten von der chinesischen Gruppe WayV. Diese Künstler haben sich zusammengeschlossen und eine Projektgruppe mit dem Namen SuperM gegründet. Billboard reagierte schnell und meinte am 27. September, dass sie die „K-Pop Avengers“ seien. Denn diese Gruppe bestehe nur aus den besten Künstlern der K-Pop-Szene.

Es gibt auch schon einen definitiven Beweis dafür, dass sie wirklich Helden sind. Denn schon mit der Ankündigung der Gründung kam SuperM gleich auf Platz zwei der Billboard „Social 50“-Charts.

Das erste Werk dieser Projektgruppe kam also am 4. Oktober heraus.