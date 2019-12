Cow Gold entwickelt natriumarmes Spraysalz

© COWGOLD

Wir stellen Ihnen diesmal das koreanische Unternehmen Cow Gold vor, das flüssiges Spraysalz entwickelt. Firmenchef Chae Je-du:





Der Name des Unternehmens, Cow Gold, kommt ursprünglich von einem Wortspiel mit den Wörtern für Kuh und Gold, “So” und “Geum”. Die Kombination ergibt Sogeum, das “Salz” bedeutet. Wenn die Koreaner Cow Gold hören, werden sie an So-geum erinnert. Anfangs stellten wir industrielle Wasserreiniger her und lieferten sie an Salzfarmen an der Westküste. Die Maschinen waren bei der Reinigung des Meerwassers zuerst sehr effektiv, doch wurde es später wieder unrein. Wir wandten uns daher dem Salz zu.





Das Unternehmen wurde 2016 gegründet. Während er sich in Salz-Herstellungsbetrieben umsah, kam Chae auf eine neue Geschäftsidee. Er wollte die Technologie zur Eliminierung von Verunreinigungen im Meerwasser mit der Salzproduktion verbinden:





Wir bringen Salz aus dem abgelegenen südlichen Dorf Sinan und lösen es in unserem funktionalen Wasser in unserer Inlandsfabrik in Gongju, Provinz Süd-Chungcheong. Unsere Wasserreiniger filtern die Verunreinigungen des Salzwassers dreimal heraus. Dann lassen wir das Wasser in einem Container lagern, der 24 Stunden lang ferner Infrarotstrahlung ausgesetzt ist. Dann trocknet das Ganze in einem roten Lehmraum für 48 Stunden. Bei diesem Vorgang werden Schwermetalle beseitigt. Wir stellen bei der Sichtprüfung sicher, dass das Salzwasser keine Verunreinigungen mehr enthält.





Das Salz aus Sinan aus einem der weltweit fünf größten Wattenmeere ist sehr reich an Mineralien, Eisen und Kalzium. Das Salz wird unter Verwendung von Turmalin im Wasser gelöst. Turmalin ist der einzige Edelstein, das über permanente elektrische Eigenschaften verfügt. Das Verfeinerungssystem des Unternehmen eliminiert Unreinheiten zu 99,9 Prozent. Bemerkenswert hierbei ist, dass das so hergestellte Salz flüssig ist. Um den Verbrauchern die Nutzung einfacher zu machen, entwickelte das Unternehmen ein flüssiges Spraysalz, indem es die Nanopartikel-Technologie verwendet. Im vergangenen Jahr wurde es bei den LSA Innovation Awards ausgezeichnet, die von dem französischen Einzelhandelsmagazin LSA veranstaltet werden:





Unser Flüssigsalz mit dem Markennamen Bitnoeul, was etwa mit “Sonnenuntergangsleuchten” übersetzt werden kann, hat einen geringen Natriumgehalt, und zwar ein Dreizehntel von normalem Salzpulver. Es ist sehr gut für Diätpatienten und Menschen mit hohem Blutdruck. Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung beim LSA Innovation Awards. Cow Gold ist das erste koreanische Unternehmen, das damit ausgezeichnet wurde.





Während ein Gramm Pulversalz 0,91 Gramm Natrium enthält, haben drei Sprüher des Flüssigsalzes, die einem Gramm Salz entsprechen, nur 0,0299 Gramm Natrium. Es das einzige Salz, das den Salzgehalt andeutet. Im Fall von normalem raffiniertem Salz ist es schwierig, die Salinität zu messen, das jedes Salzkorn ein anderes Salinitätsniveau hat. Um dagegen flüssiges Salz zu produzieren, wird natürliches Meersalz zuerst im Wasser aufgelöst und durch einen alkalischen Wasserreiniger raffiniert, so dass der Salzgehalt gleichmäßig ist. Um gutgewürzte Gerichte zu kochen, reicht es, wenn man das Spraysalz auf die Lebensmittel sprüht, ohne dass man gepulvertes Salz in gleichmäßigen Dosen verteilen muss:





Pulversalz in einem Behälter kann durch Feuchtigkeit und Staub beschädigt werden, wenn der Deckel geöffnet wird. Doch das Flüssigsalz wird für lange Zeit im besten Zustand erhalten. Die Nutzer können es auf alle möglichen Lebensmittel wie Spiegeleier oder Schweinerippen sprühen. Noch besser ist, dass sie ihren Natriumverbrauch reduzieren können, ohne dass der Geschmack schlechter ist.





Cow Gold hat in Frankreich Anerkennung gefunden, wo die Köche beim Gebrauch von Salz sehr vorsichtig sind. Das Ziel des Unternehmens ist nicht weniger, als den Titel des Herstellers des besten Salzes zu haben:





Wir konnten auf den französischen Markt mit unserem gesunden und zuverlässigen Produkt vorstoßen. Wir hoffen, weitere Märkte erschließen und zu einem globalen Unternehmen wachsen zu können. Gold zerfällt nicht. Wie Salz und Gold wollen wir gleich und unveränderlich bleiben.