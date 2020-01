Inje Wondaeri Birkenwald

© YONHAP News

Wer winterliche Ausflüge in Korea unternehmen will, sollte unbedingt in die Provinz Gangwon-do fahren. Hier findet man viele Orte, die gerade in der kalten Jahreszeit besonders reizvoll sind. Einer dieser Orte ist der Birkenwald von Wondaeri bei Inje. Wenn man hier auf knirschendem Schnee durch den Birkenwald stapft, hat man beinahe das Gefühl, sich irgendwo in der sibirischen Taiga zu befinden.