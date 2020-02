Studenten protestieren gegen Benotungssystem

© YONHAP News

Eine gute Uni-Ausbildung ist für die allermeisten Koreaner der wichtigste Baustein für die berufliche Karriere. Leider erlaubt das relative Benotungssystem an den Unis nur eine begrenzte Anzahl von guten und besten Noten pro Kurs, ein Drittel der TeilnehmerInnen (TN) muss eine schlechte Note bekommen. Das führt zu ungerechten Situationen: so ist es in Kursen mit 19 oder 20 TN wahrscheinlicher, eine schlechte Noten zu bekommen als in Kursen mit 18 oder 21 TN. Einige Studenten wollen das nicht länger akzeptieren und protestieren dagegen.