G-Idle wollen Welttournee beginnen

G-Idle wollen endlich ihre erste Welttournee starten. Sie wollen 32 Städte weltweit besuchen und die dortigen Fans treffen.

Die Tour beginnt am 4. April in Bangkok und dann geht es gleich in die USA, nach Mexiko, Russland, Frankreich, Deutschland, England usw. Die Tournee endet dann in Seoul.

Die Gruppe hat im letzten Jahr ihr zweites Minialbum und eine Digital-Single herausgegeben, die alle erfolgreich waren. Diese und weitere Songs werden vorgetragen.