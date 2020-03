NCT 127 in den Top 10 der Billboard 200

ⓒ SM Entertainment

Die beliebte Boyband NCT127 stieg diese Woche mit ihrem Album „NCT #127 Neo-Zone“ in den Billboard 200 Album Charts auf Platz 5 ein. Das ist für die Band der höchste Platz in den US-amerikanischen Charts.





Mit dieser Leistung ist die Gruppe nach BTS, SuperM und Monsta X die vierte K-Pop-Band, die es in die Top Five der Billboard Album Charts geschafft hat.





Das letzte Album der Band, „NCT #127 We Are Superhuman”, stieg im letzten Jahr auf Platz 11 in die Charts ein.