Wir sind in der Expo-Stadt Yeosu, an der Südküste der Provinz Süd-Jeolla. Letzte Woche haben wir schon einen nächtlichen Spaziergang durch Gegend um den Hafen herum unternommen. Heute wollen wir sehen, was Yeosu sonst noch an interessanten Plätzen zu bieten hat: die Insel Odongdo mit ihrem botanischen Garten, das Expogelände mit seijner interessanten Architektur und die Halle Jinnamgwan, die längste einstöckige Holzhalle Koreas.