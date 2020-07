Stray Kids sind in Japan Superstars

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Boyband Stray Kids hat die Musikcharts für das erste Halbjahr 2020, die der größte Plattenladen Japans, Tower Record, veröffentlicht, erobert.

Das Best Album von Stray Kids kam also auf Platz eins der K-Pop Album Top 10. Dieses Album ist zugleich das Debütalbum für den japanischen Markt, das am 18. März veröffentlicht wurde. Daher ist dieses Ergebnis für die Sänger von besonderer Bedeutung.

Aber nicht nur das. Auch die erste Single für Japan, die ab 3. Juni erhältlich war, kam laut Tower Record auf Platz drei von K-Pop Single Top Ten.

Stray Kids hatten am 17. Juni ihr erstes reguläres Album auf den Markt gebracht, mit dem sie sehr erfolgreich waren. Derzeit sind die einzelnen Mitglieder dieser Gruppe in verschiedenen TV-Shows tätig.