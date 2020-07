„Beasts Clawing at Straws“ erhält Preis auf Filmfest in Italien

Der südkoreanische Thriller „Beasts Clawing at Straws“ mit Jeon Do-Yeon und Jung Woo-sung wurde mit dem Special Mention Award auf dem Far East Film Festival ausgezeichnet.





Das Filmfestival findet jährlich in Udine in Italien statt und zeigt Filme aus Asien. Zum 22. Mal wurde das Festival in diesem Jahr vom 26. Juni bis zum 4. Juli veranstaltet. Mit dem koreanischen Film „Ashfall“ wurde das Festival eröffnet.





„Beats Clawing at Straws“ schaffte es nach seiner Premiere am 8. Juli in den französischen Kinocharts bis auf den 6. Platz.