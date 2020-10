Zum Tag der koreanischen Schrift Hangeul

ⓒ Getty Images Bank

Vor 574 Jahren wurde am 9. Oktober eine Schrift mit dem Titel „Die richtigen Laute zur Unterweisung des Volkes“ von König Sejong dem Großen veröffentlicht, mit der das koreanische Schriftsystem Hangeul der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. In der heutigen Form umfasst Hangeul weniger Buchstaben als das lateinische Alphabet, es ist durch seinen logisch-geometrischen Aufbau in den Grundzügen sehr leicht zu erlernen und gilt weithin als eins der besten Schriftsysteme weltweit. Zur Würdigung dieser Leistung ist der Tag der Einführung des Schriftsystems ein offizieller Feiertag in Südkorea, und so auch unser heutiges Thema.