Berühmte Sängerinnen wollen noch in diesem Jahr ihr Comeback feiern

Das Jahr ist bald zu Ende, aber beliebte und berühmte koreanische Sängerinnen wollen noch in diesem Monat ein neues Werk herausgeben und dann mit Schwung ins neue Jahr starten.

BoA, Baek Yerin, Cheonha und Taeyeon – das sind alles bekannte Namen.

Boa feiert bekanntlich in diesem Jahr ihr 20. Bühnenjubiläum und hat aus diesem Anlass ein Album herausgegeben. Als die Fans sich die Lieder des Albums anhörten, waren sie wohl baff. So toll sind die Lieder. Das Lied “Better” ist ein R&B-Tanzlied und lässt die tolle Stimme der Sängerin besonders gut zur Geltung kommen.

Baek Yerin hat am 10. Dezember ihr zweites reguläres Album herausgegeben. Baek hat bei 13 Liedern mitgewirkt. Ohne Featuring singt die Künstlerin alle 14 Titel im Album, aber man kann nicht genug von ihr bekommen.

Cheongha will ihr erstes reguläres Album zwar im Januar herausgeben, aber einige Lieder aus dem Album hat sie bereits als Kostprobe zugänglich gemacht. Das Lied “X” ist ein Modern Rock Pop Lied und die Fans sind nach dem Hören schon jetzt gespannt auf das ganze Album.

Taeyeon will am 15. Dezember ein neues Minialbum auf den Markt bringen. Es ist das erste Album nach sieben Monaten, aber die Sängerin hat in der Zwischenzeit mehrere OST-Songs gesungen und verschiedene einzelne Lieder veröffentlicht.