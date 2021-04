ⓒ SM Entertainment

Taemin von der K-Pop-Band SHINee wird im Mai seinen Militärdienst antreten.





Der Sänger wird am 31. Mai seine Wehrpflicht beginnen und seinen Dienst als Mitglied der Militärkapelle ableisten.





Zuvor wird der Sänger noch ein zahlungspflichtiges Solokonzert geben. Mit dem Konzert „Beyond Live - Never Gonna Dance Again” will sich der Sänger am 2. Mai von seinen Fans verabschieden.