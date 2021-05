Südkoreanische Curlerinnen gewinnen bei WM gegen Schottland

ⓒ YONHAP News

Südkoreanische Curlerinnen haben bei der WM im kanadischen Calgary den ersten Spielsieg nach vier Niederlagen eingefahren.





Das „Team Kim“ um Skip Kim Eun-jung gewann gegen Schottland mit 8:4. Zuvor hatten die Silbermedaillisten der Winterolympiade in Pyeongchang gegen die Schweiz, Russland, die USA und knapp gegen Deutschland verloren. Für Schottland, das in den vorigen Spielen die USA, Japan und Deutschland besiegt hatte, ist es die erste Niederlage.





Das südkoreanische Team hatte nach der langen Pause anfangs Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. Seit der Schottland-Tour im März 2019 nahm es erstmals nach zwei Jahren an einem internationalen Turnier teil.





Jedes der 14 Teams bestreitet insgesamt 13 Spiele. Die besten sechs Teams kommen ins Playoff. Für den Einzug ins Playoff muss ein Team mindestens sieben Spiele gewinnen. Die besten sechs Teams qualifizieren sich außerdem direkt für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking.





Im ersten End des Spiels gegen Schottland gaben die Südkoreanerinnen einen Punkt ab, konnten jedoch im zweiten und dritten End insgesamt drei Punkte erzielen und in Führung gehen. Im vierten und fünften End bauten sie die Punktedifferenz um vier Punkte auf 6:2 aus. Mit zwei Punktgewinnen und zwei Punktverlusten in den weiteren Durchgängen waren sie am Ende den Schottinnen deutlich überlegen.





Die Frauen-Curling-WM hätte eigentlich vom 19. bis 28. März in Schaffhausen in der Schweiz stattfinden sollen, musste aber wegen der Corona-Pandemie vertagt werden. Titelverteidiger ist die Schweiz, als Mitfavorit gilt Olympiasieger Schweden.